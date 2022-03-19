Kayseri'de 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

19.03.2022 17:38
Kayseri'de 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 olayda, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı" suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A'nın (34), merkez Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bir adreste saklandığını belirledi.

Operasyonla yakalanan O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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