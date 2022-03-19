Kayseri'de 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 olayda, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı" suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A'nın (34), merkez Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bir adreste saklandığını belirledi.
Operasyonla yakalanan O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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