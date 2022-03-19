22 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika

22 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Osmangazi Mahallesi'nde yapılan çalışmada; 3 ayrı 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.A., cezaevine teslim edildi.