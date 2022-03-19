22 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
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22 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

19.03.2022 18:01

22 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

22 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Osmangazi Mahallesi'nde yapılan çalışmada; 3 ayrı 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.A., cezaevine teslim edildi.

22 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı
22 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı
22 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı
22 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı
22 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 22 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika


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