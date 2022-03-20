Kayseri'de 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

20.03.2022 00:58
Kayseri'de 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Osmangazi Mahallesi'nde yapılan çalışmada; 3 ayrı 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. (34) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.A. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

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14 YIL 7 AY HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI 14 YIL 7 AY HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika


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