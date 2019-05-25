Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 223 camide 'itikaf' ibadeti başladı

Kayseri'de 223 camide 'itikaf' ibadeti başladı

1 saat önce

KAYSERİ'de vatandaşlar, ramazan ayının sünnetlerinden 'itikaf' ibadetini gerçekleştirmeye başladı.

Kayseri'de 223 camide 'itikaf' ibadeti başladı, System.String[]
KAYSERİ'de vatandaşlar, ramazan ayının sünnetlerinden 'itikaf' ibadetini gerçekleştirmeye başladı.
Dünya işlerinden ilgiyi kesip, 'ibadet etme' anlamına gelen 'itikaf' için Kayseri'de 223 cami hazırlandı. Vatandaşlar, ramazanın son 10 gününü ibadet ederek geçirmek için camilere girdi. Merkez Kocasinan ilçesindeki Hacı Kılıç Camii'nde bugün itikafa çekilen 60 kişi, 10 gün boyunca camiden ayrılmayarak, ibadetlerini gerçekleştirecek. İtikafa çekilenlerden  Yusuf Dursun (65), "Biz burada akşam iftarımızı açtıktan sonra ibadetimize başlıyoruz. Tespih ve teheccüd namazlarımızı kılıyoruz. Hatim dualarımızı yaparak, sabahı buluyoruz. İbadetlerimiz ise çok muhabbetli geçiyor. İbadette rahmet vardır. Yemeklerimizi kendimiz yapıyoruz. Camilerimizin uygun bölümlerinde yemeklerimizi hazırlayabiliyoruz. İçimizde aşçılarımız da olduğu için yemek yapabiliyorlar. Kendimiz yapıp, kendimiz yiyoruz" dedi.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:57 Kaynak: DHA
Merkez, Kayseri, Güncel
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