Kayseri'de 23 firma ile Mesleki Eğitimde Ustalık Eğitimi Protokolü imzalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 23 firma ile Mesleki Eğitimde Ustalık Eğitimi Protokolü imzalandı

24.05.2022 13:02
Kayseri'de 23 firma ile Mesleki Eğitimde Ustalık Eğitimi Protokolü imzalandı

Kayseri'de Milli Eğitim Müdürlüğü ile 23 firma arasında Mesleki Eğitimde Ustalık Eğitimi Protokolü imzalandı.

Kayseri'de Milli Eğitim Müdürlüğü ile 23 firma arasında Mesleki Eğitimde Ustalık Eğitimi Protokolü imzalandı.

Öğretmenevindeki imza töreninde konuşan Kapadokya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Genel Sekreteri Taylan Kapucu, Türkiye'deki nüfusun yüzde 74'ünün alanının dışında çalıştığına dikkati çekti.

Bunun en önemli sebebinin küçük yaşta mesleki yönlendirmedeki yetersizlik olduğuna işaret eden Kapucu, mesleki eğitim alanında atılan adımlarla bunun önüne geçilmeye çalışıldığını belirtti.

"Mesleğim Hayatım Projesi" kapsamında devletin iş verenlere hem fikri hem de nakdi anlamda büyük desteklerler verdiğini aktaran Kapucu, "Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle bu program bir teşvik programı halini aldı. Firmalara hem nakdi hem SGK anlamında destekler var." dedi.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise ülkelerin eskiden genç insan nüfusuyla övündüklerini şimdi ise yetişmiş insan kaynağının önemli olduğunu dile getirdi.

İlçede 11 bin öğrencinin mesleki eğitimin çeşitli kademelerinde öğrenim gördüklerini anlatan Karaköse, bugüne kadar 400 öğrencinin METEM ve MESEM programlarından faydalandığını, bu protokolle bunu 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 23 firmanın temsilcisi ile İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik arasında protokol imzalandı.

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Kaynak: AA

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