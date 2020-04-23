Kayseri'de 23 Nisan'da doğan çocuklara doğum günü sürprizi - Son Dakika

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Kayseri'de 23 Nisan'da doğan çocuklara doğum günü sürprizi
6 saat önce
TALAS Vefa Sosyal Destek Merkezi'nce ilçede 23 Nisan günü dünyaya gelen çocuklara doğum günü sürprizi yapıldı.
TALAS Vefa Sosyal Destek Merkezi'nce ilçede 23 Nisan günü dünyaya gelen çocuklara doğum günü sürprizi yapıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki 15 çocuğun doğum günü sürprizi için pastalar hazırlanarak, evlerine gidildi. Talas Vefa Sosyal Destek Merkezi görevlileriyle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz de aileleri ile evlerinde kalan çocukların doğum günü kutlamasına katıldı. Ekipler daha önceden belirlenen adreslere gidip, kapının önünde doğum günü pastalarının üstündeki mumları yakarak, zillere bastı. Karşısında ellerinde pastayla görevlilerle karşılaşan çocuklar şaşkınlık yaşadı. Görevlilerin "iyi ki doğdun' şarkısı eşliğinde mumları üfleyen çocuklara ayrıca Talas Belediyesi'nin Türk ve dünya klasiklerinin yanı sıra çocuklara yönelik akıl ve zeka oyunları setleriyle boyama kitaplarının yer aldığı okuma kampanyasındaki kitaplar hediye edildi. Çocuklar ile anne ve babaları sürpriz doğum günü için Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.Aileler kutlamanın sonunda "Bizler normal hayatımıza dönmek için çocuklarımızla birlikte kurallara uyarak evlerde kalıyoruz. Başkanımız ve kaymakamımız da bizlere bu tür etkinliklerle destek oluyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Lütfen herkes bu kurallara uysun ve biran önce normal hayatımıza dönelim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 07:25 Kaynak: DHA
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