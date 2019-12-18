Kayseri'de 234 kilogram eroin ele geçirilmesi davasında karar - Son Dakika
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Kayseri'de 234 kilogram eroin ele geçirilmesi davasında karar

6 saat önce

Kayseri'de bir mobilya deposunda 234 kilogram eroin ele geçirilmesi davasında yargılanan 2 sanık 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 234 kilogram eroin ele geçirilmesi davasında karar, System.String[]

Kayseri'de bir mobilya deposunda 234 kilogram eroin ele geçirilmesi davasında yargılanan 2 sanık 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Hasan Eşli ve Orkun Karabağ, tutuksuz yargılanan N.E. ile avukatları hazır bulundu. Firari sanık Adnan Korkmaz ise duruşmaya katılmadı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan sanıklardan Eşli, suçlamaları kabul ettiğini tekrarladı, Karabağ ve N.E. ise haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Eşli ve Karabağ'a,"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30'ar yıl hapis cezası vererek, tutukluluklarının devamına, N.E'nin delil yetersizliğinden beraatına hükmetti, firari sanık Korkmaz'ın ise dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

Olay

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 3 ay süren takibin ardından 21 Haziran 2018'de Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki bir mobilya deposuna operasyon düzenlemiş, depoda paketler halinde 234 kilogram eroin ele geçirilmişti.

Uyuşturucunun yurt dışına gönderilmek üzere hazırlık yapıldığı değerlendirilen olayda depo sahibi Eşli ile Karabağ ve N.E. gözaltına alınmıştı.

Karabağ, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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