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Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

6 saat önce

Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programla kutlandı.

Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı, System.String[]

Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programla kutlandı.


İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "24 Kasım Öğretmenler Günü" için yayınladığı mesajlar okundu.

Etkinlikte konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 24 Kasım'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği gün olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin gününü kutlayan Günaydın, "Sabırla, sevgiyle, şefkatle ve fedakarlıkla çocuklarımızı gençlerimizi yetiştirerek geleceğimizin inşasında emek veren, gayret gösteren ve alın teri döken bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyor, iyi ki varlar diyoruz. Bütün öğretmenlerimizi önemsiyor, değerli görüyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de eğitim sisteminin asli unsurunun öğretmenler olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti, öğretmenler türkü söyledi.

Programa, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ve öğretmenler katıldı.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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