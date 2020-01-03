Kayseri'de 25 adet kaçak cep telefonu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 25 adet kaçak cep telefonu yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de 25 adet kaçak cep telefonu yakalandı

7 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 25 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri'de 25 adet kaçak cep telefonu yakalandı, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 25 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cep telefon kaçakçılığı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde bir telefon dükkanında çok sayıda kaçak cep telefonu ve klonlanmış telefonların olduğu tespit edildi. Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince iş yerine yapılan operasyonda toplam 25 adet kaçak cep telefonu piyasaya sürülmeden ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak M.D hakkında adli işlem başlatılırken konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
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