Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kayseri'de 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Kayseri'de 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında bir turizm firmasına ait 35 AAE 560 plakalı otobüsü durdurdu.

Otobüste yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, otobüsün iki şoförü ve muavinini gözaltına aldı.

Zanlılar E.A, H.K. ve M.Y'nin "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:11 Kaynak: AA

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