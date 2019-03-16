Kayseri'de 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 25 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında bir turizm firmasına ait 35 AAE 560 plakalı otobüsü durdurdu.
Otobüste yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Ekipler, otobüsün iki şoförü ve muavinini gözaltına aldı.
Zanlılar E.A, H.K. ve M.Y'nin "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:11 Kaynak: AA
Yerli ve Yabancı Turistler Gölyazı'ya Akın Ediyor
Şarkıcı Niran Ünsal Siyasete Giriyor
Beyaz Et Üreticisi Banvit, 30,5 Milyon Liralık Cezayı Yargıya Taşıyacak
Fotoğrafı Yeni Zelanda Saldırısının Simgesi Olan Muhsin el-Harbi Hayatını Kaybetti