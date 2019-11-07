Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son Dakika Güncel Kayseri'de 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kayseri'de 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

7 saat önce

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömeç Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 25 ton kaçak akaryakıt buldu.

Şüpheliler L.E, G.Ç, E.D. ve M.A. gözaltına alındı.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:34 Kaynak: AA
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