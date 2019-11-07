Kayseri'de 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:34 Kaynak: AA
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömeç Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 25 ton kaçak akaryakıt buldu.
Şüpheliler L.E, G.Ç, E.D. ve M.A. gözaltına alındı.
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