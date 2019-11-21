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Kayseri'de 26 girişi bulunan büyük yeraltı şehri bulundu ek1
6 saat önce
Kayseri'de 26 girişi bulunan büyük yeraltı şehri bulundu ( Drone görüntüsü) Ek1.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:12 Kaynak: DHA
Kayseri'de 26 girişi bulunan büyük yeraltı şehri bulundu ( Drone görüntüsü) Ek1
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