Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 26 girişi bulunan büyük yeraltı şehri bulundu ek1
Son Dakika Güncel Kayseri'de 26 girişi bulunan büyük yeraltı şehri bulundu ek1 - Son Dakika

Kayseri'de 26 girişi bulunan büyük yeraltı şehri bulundu ek1

6 saat önce

Kayseri'de 26 girişi bulunan büyük yeraltı şehri bulundu ( Drone görüntüsü) Ek1.

Kayseri'de 26 girişi bulunan büyük yeraltı şehri bulundu ( Drone görüntüsü) Ek1

Kayseri'de 26 girişi bulunan büyük yeraltı şehri bulundu ek1

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:12 Kaynak: DHA
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