Kayseri'de 27 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi: 3 Gözaltı
1 saat önce
KAYSERİ'de, polisin iki iş yerine yaptığı baskında gümrük kaçağı 27 akıllı cep telefonu ele geçirilirken, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, polisin iki iş yerine yaptığı baskında gümrük kaçağı 27 akıllı cep telefonu ele geçirilirken, Suriye
uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, ihbar üzerine, Melikgazi
ilçesi Küçükmustafa Mahallesi'ndeki bakkal ve cep telefonu bayisine baskın düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramada 'zula' olarak tabir edilen yerlere gizlenmiş gümrük kaçağı 27 akıllı cep telefonu ile kayıt dışı telefonlara IMEI kopyalanmasında kullanılan dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - Kayseri
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:38 Kaynak: DHA
Müziğe Ara Vererek Zeytinyağı Üretimine Başlayan Şarkıcı Ege: Tüm Birikimim Gitti
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı
Fenerbahçe 3. Golü Attı, Markette Maçı İzleyen Baba-Oğul Çılgına Döndü
İŞKUR 1 Milyon Gencin İstihdamına Yardımcı Olacak