Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 27 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi: 3 Gözaltı

Kayseri'de 27 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi: 3 Gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ'de, polisin iki iş yerine yaptığı baskında gümrük kaçağı 27 akıllı cep telefonu ele geçirilirken, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de 27 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi: 3 Gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de, polisin iki iş yerine yaptığı baskında gümrük kaçağı 27 akıllı cep telefonu ele geçirilirken, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, Melikgazi ilçesi Küçükmustafa Mahallesi'ndeki bakkal ve cep telefonu bayisine baskın düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramada 'zula' olarak tabir edilen yerlere gizlenmiş gümrük kaçağı 27 akıllı cep telefonu ile kayıt dışı telefonlara IMEI kopyalanmasında kullanılan dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:38 Kaynak: DHA

Suriye, Kayseri, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müziğe Ara Vererek Zeytinyağı Üretimine Başlayan Şarkıcı Ege: Tüm Birikimim Gitti Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Fenerbahçe 3. Golü Attı, Markette Maçı İzleyen Baba-Oğul Çılgına Döndü İŞKUR 1 Milyon Gencin İstihdamına Yardımcı Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:42:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 27 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi: 3 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]