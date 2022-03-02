Kayseri'de 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

02.03.2022 15:01
Kayseri'de 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de, hakkında 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, hakkında 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Hakkında "nitelikli yağma" suçundan 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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