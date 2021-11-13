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KAYSERİ'DE 29 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika

KAYSERİ'DE 29 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

13.11.2021 10:37

KAYSERİ'de hakkında kesinleşmiş 29 yıl 2 ay hapis ve 5 bin TL adli para cezası bulunan Ş.T. (35), polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de hakkında kesinleşmiş 29 yıl 2 ay hapis ve 5 bin TL adli para cezası bulunan Ş.T. (35), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti' suçundan 29 yıl 2 ay hapis ve 5 bin TL adli para cezası bulunan Ş.T'nin Melikgazi ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Ş.T., işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

KAYSERİ'DE 29 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
KAYSERİ'DE 29 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
KAYSERİ'DE 29 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Para Cezası, Türk Lirası, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE 29 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE 29 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika
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