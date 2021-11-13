KAYSERİ'DE 29 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika

KAYSERİ'de hakkında kesinleşmiş 29 yıl 2 ay hapis ve 5 bin TL adli para cezası bulunan Ş.T. (35), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti' suçundan 29 yıl 2 ay hapis ve 5 bin TL adli para cezası bulunan Ş.T'nin Melikgazi ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Ş.T., işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.