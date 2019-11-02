Kayseri'de 3,4 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde sabah saatlerinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde sabah saatlerinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, sabah 07.16 sularında Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilçede panik yaşandı. - KAYSERİ
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