Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 3,4 büyüklüğünde deprem
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Kayseri'de 3,4 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde sabah saatlerinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kayseri'de 3,4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde sabah saatlerinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, sabah 07.16 sularında Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilçede panik yaşandı. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
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