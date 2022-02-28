Kayseri'de 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Kayseri'de 3.6 büyüklüğünde deprem

28.02.2022 20:21
Kayseri'de 3.6 büyüklüğünde deprem

KAYSERİ'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAYSERİ'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklama göre, saat 18.30'da merkez üssü Pınarbaşı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17,83 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, "Merkez üssü Pınarbaşı ilçemizin Halitbeyören Mahallesi'nde meydana gelen ve hafif şekilde hissedilen deprem sonrası hasar tespit çalışmalarımız başlamıştır. İlk belirlemelere göre, can ve mal kaybının olmaması bizleri sevindirmiştir" dedi.


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AFAD'dan gönüllülere afet eğitimi AFAD'dan gönüllülere afet eğitimi Kayseri'de deprem Kayseri'de deprem

AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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