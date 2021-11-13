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Kayseri'de 3 adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de 3 adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

13.11.2021 10:24
Kayseri'de 3 adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 3 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 3 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen çalışmada 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramada, 636 gram metamfetamin, 65 gram esrar, 20 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ve çok sayıda uyuşturucu paketlemek için kilitli poşet suç unsurları ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 kişi de gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kayseri'de 3 adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 3 adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 3 adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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