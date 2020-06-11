Kayseri'de 3 apartman ve 8 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Kayseri'de 3 apartman ve 8 ev karantinaya alındı

Kayseri'de 3 apartman ve 8 müstakil ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kayseri'de 3 apartman ve 8 müstakil ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Alınan bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Selçuklu, Sahabiye ve Battalgazi mahallelerinde 3 apartman ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 2, Beğendik Mahallesi'nde 1, Sarız ilçesi İncemağara Mahallesi'nde 5 evde, 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Ekipler, karar üzerine müstakil evlerin ve apartmanların çevresinde önlem aldı. Vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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