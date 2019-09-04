Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 3 aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı var
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Kayseri'de 3 aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı var

2 saat önce

Kayseri'de işçi servisinin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı.

Kayseri'de 3 aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı var, System.String[]

Kayseri'de işçi servisinin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir semtinde 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Bir aracın takla attığı kaza yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Kaza sonrasında olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:32 Kaynak: İHA
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