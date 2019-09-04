Kayseri'de 3 aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı var
2 saat önce
Kayseri'de işçi servisinin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:32 Kaynak: İHA
Kayseri'de işçi servisinin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir semtinde 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Bir aracın takla attığı kaza yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Kaza sonrasında olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. - KAYSERİ
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