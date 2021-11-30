KAYSERİ'DE 3 ARALIK'TA BAŞLAYACAK KİTAP FUARI GÜN SAYIYOR - Son Dakika

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de 3-12 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 4'üncü Kitap Fuarı'na değinerek, '270'den fazla yazarımız, milyonların üzerinde kitaplarımız, 200'ün üzerinde yayınevimizin işbirliği ile ziyaretçilerimizi beklediğimiz ifade etmek istiyorum' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, merkez kütüphaneyi ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi. 3-12 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 4'üncü Kitap Fuarı'na değinen Büyükkılıç, '270'den fazla yazarımız, milyonların üzerinde kitaplarımız, 200'ün üzerinde yayınevimizin işbirliği ile ziyaretçilerimizi beklediğimiz ifade etmek istiyorum. Kayseri okuyan şehir, Kayseri makarr-ı ulema diye bilinen alimler şehridir. O açıdan Kayseri'mizdeki kütüphanelerimizle, kitaplarımızla, elektronik kitaplarımızla, 5 üniversitesi, 80 bin civarında üniversite öğrencisi, 300 bin civarında orta öğrenim öğrencisiyle, bütün bunların yanında tüm Kayserili hemşerilerimizi davet etmek istiyoruz. 3-12 Aralık arasında tüm kitap kurtlarını, kitapsever dostlarımızı fuarımıza bekliyoruz' diye konuştu.

Kitap Fuarı ile ilgili görüşlerini aktaran lise öğrencisi Salih Yusuf Göktaş ise, 'Kitap fuarları benim hayatım için oldukça öneme sahip. Küçüklükten beri kitap okuyan birisiyim. Kitap okuma alışkanlığımı kitap fuarında keşfettim. Normalde okuduğumuz bir kitabın yazarını orada canlı olarak görmek cidden farklı bir his oluyor. Kitap fuarlarına çok seven birisi ve katılım gösteren birisi olarak geçen sene olmamasına çok üzülmüştüm, şuan açılacak olması beni çok heyecanlandırıyor' ifadelerini kullandı.

Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleşmeyen kitap fuarını büyük bir özlemle beklediklerini ifade eden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Seher Atıcı da, 'Çoğu insan kitap kokusuna hasret kaldı. Bu büyük görsel bizim için çok güzel olacak. Görsel şölen nedeniyle hem gözlerimiz, hem zihinlerimiz dolacak. Yazarlarla birlikte onlarla birebir röportaj imkanımız olacak, sorularımızı birinci elden sorup, cevaplarımızı alacağız. Kitaplar bizim yol göstericimizdir, bize farklı ufuklar açar. Bu nedenle yol göstericimiz olan kitaplardan fazlasıyla yararlanarak zihinlerimizi dolduracağız' şeklinde konuştu.