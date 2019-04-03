Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 3 Ayda 245 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Kayseri'de 3 Ayda 245 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

1 saat önce

KAYSERİ'de polis, son 3 ayda düzenlediği operasyonlarda ruhsatsız 245 tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Kayseri'de 3 Ayda 245 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, System.String[]
KAYSERİ'de polis, son 3 ayda düzenlediği operasyonlarda ruhsatsız 245 tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 ayda düzenlediği operasyonlarda 367 bin 375 kişiye kimlik kontrolü yaptı. 150 bin 406 aracın da denetlendiği operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan bin 859 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 563'ü tutuklanarak, cezaevine konuldu. Operasyonlar kapsamında arama yapılan adreslerde ise ruhsatsız 64 tabanca, 60 av tüfeği, 121 kurusıkı tabanca ile tabancalara ait 850 adet fişek ve 95 adet bıçak ele geçirildi. 20 çalıntı araç, 7 çalıntı motosiklet ile hacizli ve yakalama bulunan 373 araç bulundu.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:05 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediyede Dehşet! Partililer Arasında Çıkan Kavgada Kendini Ayağından Vurdu Son Dakika! Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 17 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılacak Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Teklifine CHP'den İlk Yorum: Bugünün İşi Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 16:08:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 3 Ayda 245 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]