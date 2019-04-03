Kayseri'de 3 Ayda 245 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
16 dakika önce
Kayseri'de polis ekipleri, son 3 ayda yaptıkları operasyonlarda, ruhsatsız 245 tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.
Kayseri
'de polis ekipleri, son 3 ayda yaptıkları operasyonlarda, ruhsatsız 245 tabanca ve av tüfeği ele geçirdi. Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 3 ayda il genelinde düzenlenen operasyonlarda, 367 bin 375 kişi sorgulanırken, 150 bin 406 araç kontrol edildi. Araması bulunan bin 859 kişi yakalanırken, bunlardan 563'ü tutuklandı. Evlerde yapılan aramalarda, 64 tabanca, 60 av tüfeği, 121 kurusıkı tabanca, tabancalara ait 850 adet fişek ile 95 adet bıçak ele geçirildi. Operasyonlarda, 20 çalıntı araç, 7 motosiklet ile hacizli ve yakalaması bulunan 373 araç bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:38 Kaynak: DHA
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