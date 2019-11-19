Kayseri'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 4 gözaltı

Kayseri'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya madeni yağ karışımlı kaçak akaryakıt sürdükleri tespit edilen M.G, M.K, S.D. ve K.B'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.