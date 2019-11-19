Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Kayseri'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 4 gözaltı

6 saat önce

Kayseri'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 4 gözaltı, System.String[]

Kayseri'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya madeni yağ karışımlı kaçak akaryakıt sürdükleri tespit edilen M.G, M.K, S.D. ve K.B'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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