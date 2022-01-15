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3 bin sikke ele geçirildi - Son Dakika

3 bin sikke ele geçirildi

15.01.2022 13:28

Kayseri'de jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin sikke bulundu.

Kayseri'de jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin sikke bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K. ve A.G'nin merkez Kocasinan ilçesinde kaçak kazı yaparak elde ettiği Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri satmaya çalıştığını tespit etti.

Zanlılar, ikametlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin sikke ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

3 bin sikke ele geçirildi
3 bin sikke ele geçirildi
3 bin sikke ele geçirildi

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Jandarma, Kayseri, Bizans, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 bin sikke ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 bin sikke ele geçirildi - Son Dakika
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