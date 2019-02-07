Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 3 Evi Soyan 5 Kadın Yakalandı

Kayseri'de 3 Evi Soyan 5 Kadın Yakalandı

24 dakika önce

KAYSERİ'de, girdikleri 3 evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 5 kadın gözaltına alındı.

Kayseri'de 3 Evi Soyan 5 Kadın Yakalandı, System.String[]
KAYSERİ'de, girdikleri 3 evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 5 kadın gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde 3 evde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlattı. Kapı kilitleri kırılarak girilen evlerden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan şüphelilerin Emine A. (21), Gülay D. (22), Selma G. (35), Banu E. (22) ve Selcan G. (24) olduğu saptandı. Şüpheli kadınlar, saklandıkları eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i hamile 5 şüpheli, emniyetteki sorgularından sonra adliyeye sevk edildi. Kadınlardan birisi de kucağında çocuğuyla adliyeye götürüldü.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:13 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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