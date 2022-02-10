Üye Girişi
Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

10.02.2022 11:54
Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda F.G., Ö.A., E.A., M.C. ve S.S. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 21 adet sentetik hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:51 Pişkin taksicinin hem taşıma ruhsatı yok hem mesafe beğenmiyor hem de yolcuyu tartaklıyor! Artık ticari araç kullanmayacak
11:45 Sanata katkı yapmak isterken, 1.3 milyon dolarlık masraf çıkardı: Güvenlik görevlisi milyon dolarlık resme göz çizdi
11:44 AK Partili Hamza Dağ'dan artan hayat pahalılığı için yorum: İnşallah nisan-mayıs ayları...
11:31 Galatasaray'da yüzleri güldüren Pena gelişmesi
11:29 Kuruluş Osman'da dün neler oldu? Geyhatu, Osman Bey'i öldürmek için nasıl planlar yaptı?
11:24 Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylık tartışmalarına noktayı koydu
11:21 Eskisi bitmeden, yeni pandemi için kitap yazmaya başladı! Bill Gates'ten yeni pandemiyi önlemek için öneriler
11:15 Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler iddiası: Gözaltındakilerden biri Mustafa Söylemez!
11:14 10 Şubat 2022 Perşembe günü dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor
11:13 Elektrik faturaları için vatandaşı rahatlatacak destek paketi yolda!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 12:00:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement