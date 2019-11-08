Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

7 saat önce

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlendiği 3 ayrı operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, yeşil reçeteye tabi ilaçlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlendiği 3 ayrı operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, yeşil reçeteye tabi ilaçlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, R.G.A,O.M,C.K., M.A . J.İ., T.B. ve A.B. gözaltına alındı.


Yapılan aramalarda, 60 adet extacy hap, kullanımı yasak olup yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkisi yapan haplardan bin 400 adet yeşil reçeteye tabi tramadol hap, 4 bin adet zolam hap, 1 fişek esrar, 2 adet captagon uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:54 Kaynak: İHA
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