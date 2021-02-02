Kayseri'de 3 FETÖ sanığına hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ayrı ayrı yargılanan 3 sanıktan 2'si 6 yıl 3'er ay, diğeri 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar H.Ş, O.Ö. ve O.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar H.Ş. ve O.Ö'nün, "silahlı terör örgütüne üye olmak", O.Y'nin ise "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık O.Y, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asyaya para yatırmadığını iddia ederek, beraatini istedi.

Suçlamaları reddeden diğer 2 sanık da örgüt üyesi olmadıklarını savunarak, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar H.Ş. ve O.Ö'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, O.Y'ye ise "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi.