Son Dakika Haberleri: Kayseri'de, 3 FETÖ şüphelisi adliyede
Son Dakika Güncel Kayseri'de, 3 FETÖ şüphelisi adliyede

Kayseri'de, 3 FETÖ şüphelisi adliyede

1 saat önce

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması'nda yer aldığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de, 3 FETÖ şüphelisi adliyede, System.String[]

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması'nda yer aldığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması' içinde yer aldıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 12 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen 3 kişi de önceki gün operasyonla gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, bugün adliyeye sevk edildi.


Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:36 Kaynak: DHA
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