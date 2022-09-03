Öte yandan 2 hırsızlık olayının faili ise hırsızlık yaptığı bölgeden kaçarken sivil ekipler tarafından sokak arasında yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, "silahla birden fazla kişi ile birlikte konuttan geceleyin yağma" suçundan araması olan şüphelinin yerini tespit etti.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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