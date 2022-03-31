Kayseri'de 3 hırsızlık zanlısından biri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de 3 hırsızlık zanlısından biri tutuklandı

31.03.2022 18:07
Kayseri'de 3 hırsızlık zanlısından biri tutuklandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı girişindeki kontrol noktasında, M.Y'nin kullandığı aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen televizyon, elektrikli süpürge ve ağaç kesme makinesi ele geçirildi.

Malzemelerin, Kırkpınar Mahallesinde ikamet eden S.D'nin evinden çalınan eşyalar olabileceği şüphesiyle zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramada, tabanca, 196 mermi, bıçak, matkap ve çok miktarda mutfak malzemesi bulundu.

Gözaltına alınan M.Y, H.Y. ve C.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Y. hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen malzemeler, mağdurlar S.D. ile T.A'ya teslim edildi.

YORUMLAR
500
Ev faresi, uygulama noktasında yakalandı Ev faresi, uygulama noktasında yakalandı 22 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari, ağabeyinin kimliğiyle yakalandı 22 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari, ağabeyinin kimliğiyle yakalandı

Pınarbaşı, Jandarma, Hisarcık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 3 hırsızlık zanlısından biri tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
17:28 Son Dakika: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer için iddianame hazırlandı! 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor
17:24 İsimler tek tek belli oluyor! Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olduğu doğrulandı
17:18 Çernobil'i ele geçiren Rus askeri radyasyondan zehirlendi
17:11 Kim Kardashian bir türlü durulmuyor! Soyunma odasından iç çamaşırlı paylaşım yaptı
16:58 Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 18:13:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de 3 hırsızlık zanlısından biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement