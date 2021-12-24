Kayseri'de, 3 ilçede hırsızlık yapan şüpheli operasyonla yakalandı - Son Dakika

KAYSERİ'de, 3 ilçede 12 hırsızlık olayına karışan G.Ç., jandarma ekiplerince yakalandı.

Kocasinan, Talas ve Bünyan ilçelerinde 12 hırsızlık olayına karıştığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen G.Ç.'nin adresi de belirlendi. Sigorta paneli, motosiklet, enerji kablosu, demir korkuluk gibi birçok malzemeyi çalan G.Ç., jandarma operasyonuyla yakalandı. Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki adli tabipliğe getirilen G.Ç., daha sonra sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.