Kayseri'de, 3 katlı apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Kayseri'de, 3 katlı apartman karantinaya alındı

KAYSERİ'de, 3 katlı apartman, binada yaşayan Suriye uyruklu 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

KAYSERİ'de, 3 katlı apartman, binada yaşayan Suriye uyruklu 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Kocasinan Sahabiye Mahallesi Fevzi Fevzioğlu Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda yaşayan Suriye uyruklu 2 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs testleri pozitif çıkan ikili, tedaviye alındı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından 30 kişinin yaşadığı apartman, 14 gün süreyle karantinaya alındı.Polis, bina girişini güvenlik şeridi ile giriş-çıkışları kapattı. Sağlık ekipleri de binada yaşayanlardan numune aldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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