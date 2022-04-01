KAYSERİ'DE 3 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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KAYSERİ'DE 3 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

01.04.2022 03:21

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yalnız yaşayan Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala (35) hayatını kaybederken, bina sakini 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yalnız yaşayan Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala (35) hayatını kaybederken, bina sakini 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala, gece uyuduktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Yusuf Akiş Bala'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Binada yaşayan ve dumandan etkilenen anne Yemame El Ömer ile çocukları Fatma El Ömer, Hasan El Ömer ve Ubay El Ömer ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından yaşamını yitiren Bala'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'DE 3 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
KAYSERİ'DE 3 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
KAYSERİ'DE 3 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE 3 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE 3 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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