3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Zanlının ikametine düzenlenen operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli B.A'yı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alan ekipler, 2 kişi hakkında ise adli işlem başlattı.
Kaynak: AA
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