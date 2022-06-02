Kayseri'de 3 kişinin silahla yaralandığı komşu kavgasına ilişkin dava başladı - Son Dakika
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Kayseri'de 3 kişinin silahla yaralandığı komşu kavgasına ilişkin dava başladı

02.06.2022 15:36
Kayseri'de 3 kişinin silahla yaralandığı komşu kavgasına ilişkin dava başladı

Kayseri'de komşular arasında alacak nedeniyle çıktığı iddia edilen, 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri'de komşular arasında alacak nedeniyle çıktığı iddia edilen, 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada müşteki ve tutuklu sanık O.S. ile müşteki ve tutuksuz yargılanan N.S, M.U. ve S.U, diğer şikayetçiler ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık O.S, savunmasında olay günü duyduğu silah sesi üzerine evden dışarı çıktığını ve babası sanık N.S'yi yaralı halde gördüğünü belirterek, bu sırada karşı tarafın babasını darbetmeye devam ettiğini, yerde duran silahı alarak kendilerini koruma amaçlı ateş açtığını ve müştekilerden Ö.U'yu ayağından yaraladığını öne sürdü.

Sanık N.S. ise olay günü müştekilerden Y.U'nun, 9 yaşındaki çocuğunun üzerine araç sürdüğünü, bunu konuşmak isteyince karşı tarafın üzerine geldiğini ve ayağından silahla yaralandığını iddia ederek, şikayetçi olduğunu belirtti.

Sanık M.U. ise hayvancılıkla uğraştığını, sanık N.S'ye hayvan sattığını, parasını isteyince de bıçakla tehdit edildiğini öne sürdü.

Olay günü karşı tarafın bahçelerinin kapısına gelerek dışarı çıkmalarını istedikleri ve bu sırada oğlu Ö.U'yu tabancayla ayağından yaraladıklarını iddia eden M.U, oğlunu koruma amaçlı tüfekle bir el ateş açarak sanıklardan N.S'yi ayağından yaraladığını söyledi.

Kendisinin de olayda yaralandığını kaydeden M.U, karşı taraftan şikayetçi olduğunu belirtti.

Sanık M.U'nun eşi müşteki sanık S.U. da suçlamaları reddederek, karşı taraftan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Tanıkların da dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, sanık O.S'nin tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi Altan Caddesi'nde 17 Kasım 2021'de N.S, aralarında husumet bulunan komşuları M.U. ve oğlu Ö.U'nun evinin önüne gitmiş, iki taraf arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada M.U. ve oğlu Ö.U. tabancayla, N.S. ise tüfekle yaralanmış, baba-oğul ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, N.S. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 3 kişinin silahla yaralandığı komşu kavgasına ilişkin dava başladı - Son Dakika


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