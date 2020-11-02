Kayseri'de 3 kişiye uyuşturucu gözaltısı - Son Dakika

Kayseri'de 3 kişiye uyuşturucu gözaltısı

02.11.2020 21:16
Kayseri'de 3 kişiye uyuşturucu gözaltısı, System.String[]

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Eve düzenlenen operasyonda 204 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili evde bulunan A.C., B.A. ve H.E. gözaltına alındı.


Kayseri'de 3 kişiye uyuşturucu gözaltısı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 3 kişiye uyuşturucu gözaltısı - Son Dakika


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