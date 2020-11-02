Kayseri'de 3 kişiye uyuşturucu gözaltısı - Son Dakika

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Eve düzenlenen operasyonda 204 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili evde bulunan A.C., B.A. ve H.E. gözaltına alındı.