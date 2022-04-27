Kayseri'de 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi

27.04.2022 16:24

Kayseri'de 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Kayseri'de 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi Mümin Sokak üzerinde bir depoda boş makaron bulunduğu ve buradan piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler depodaki ürünlerin sahibi F.E.'yi gözaltına alırken, depoda da arama yaptı. Yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri ele geçirilen malzemeye el koyarken, gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Kayseri'de 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi
Kayseri'de 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi
Kayseri'de 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi
Kayseri'de 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi
Kayseri'de 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi
Kayseri'de 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi
Kayseri'de 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 3 milyon adet boş makaron ele geçirildi - Son Dakika


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