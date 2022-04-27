Kayseri'de 3 milyon boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de 3 milyon boş makaron ele geçirildi

27.04.2022 22:28
Kayseri'de 3 milyon boş makaron ele geçirildi

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 milyon boş makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 milyon boş makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir depoda yüklü miktarda bandrolsüz makaron bulunduğu ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli F. E'nin kiraladığı depoya düzenlenen operasyonda 3 milyon boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan F. E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Sigara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 3 milyon boş makaron ele geçirildi - Son Dakika


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