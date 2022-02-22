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Kayseri'de 3 şüpheli sentetik uyuşturucuyu sobada yakarken yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de 3 şüpheli sentetik uyuşturucuyu sobada yakarken yakalandı

22.02.2022 09:45
Kayseri'de 3 şüpheli sentetik uyuşturucuyu sobada yakarken yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonunda, sentetik uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonunda, sentetik uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Kocasinan ilçesinde bir ikamete düzenledikleri operasyonda E.Y, M.Ş. ve M.K'yi, bir miktar metamfetamini sobada imha etmek isterken yakaladı.

Evde yapılan aramada 210 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 3 şüpheli sentetik uyuşturucuyu sobada yakarken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 3 şüpheli sentetik uyuşturucuyu sobada yakarken yakalandı - Son Dakika
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