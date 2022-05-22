Kayseri'de 3'ü firari hükümlü 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 3'ü firari hükümlü 12 kişi yakalandı

22.05.2022 16:05
Kayseri'de 3'ü firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 12 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 3 ay 22 gün ila 5 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu 12 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından firari 3 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 3'ü firari hükümlü 12 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 3'ü firari hükümlü 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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