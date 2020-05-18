Kayseri'de 3'üncü günde de cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kayseri'de, yasağın 3'üncü gününde de vatandaşlar dışarıya çıkmadı. Kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı, 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verdi. Cuma gece yarısı başlayan yasak nedeniyle Kayseri'de de cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü. Kısıtlamanın üçüncü gününde de görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği oldukça düşük seviyede kaldı.