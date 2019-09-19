Kayseri'de 3 uyuşturucu sanığına hapis cezası
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KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla tutuklu yargılanan Musa K. (27), Furkan A. (22) ve Mehmet İ. (32) 8'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:12 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla tutuklu yargılanan Musa K. (27), Furkan A. (22) ve Mehmet İ. (32) 8'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Polis
ekipleri, geçen yıl 21 Aralık
'ta yapılan operasyonda Musa K., Furkan A. ve Mehmet İ.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst ve ev aramalarında 0.40 gram metamfetamin ele geçirildi. Mahkemece tutuklanan sanıklar, Kayseri
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan yargılandıkları davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanıklar, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını, sadece kullandıklarını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, sanıklar Musa K., Furkan A. ve Mehmet İ.'ye 8'er yıl 4'er ay hapis cezası ve 16 bin 660'ar lire adli para cezası verdi.
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