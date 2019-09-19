Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 3 uyuşturucu sanığına hapis cezası
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'de 3 uyuşturucu sanığına hapis cezası

48 dakika önce

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla tutuklu yargılanan Musa K. (27), Furkan A. (22) ve Mehmet İ. (32) 8'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 3 uyuşturucu sanığına hapis cezası, System.String[]
KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla tutuklu yargılanan Musa K. (27), Furkan A. (22) ve Mehmet İ. (32) 8'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Polis ekipleri, geçen yıl 21 Aralık'ta yapılan operasyonda Musa K., Furkan A. ve Mehmet İ.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst ve ev aramalarında 0.40 gram metamfetamin ele geçirildi. Mahkemece tutuklanan sanıklar, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan yargılandıkları davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanıklar, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını, sadece kullandıklarını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, sanıklar Musa K., Furkan A. ve Mehmet İ.'ye 8'er yıl 4'er ay hapis cezası ve 16 bin 660'ar lire adli para cezası verdi.


Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adalet Bakanlığı, "FETÖ üyeliği"nden takipsizlik kararı alan Fettah Tamince'nin yargılanması için itirazda bulundu
TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak Ahmet Hakan, "Tayyip Bey bizim evimize gelirdi" diyen Adnan Oktar'ı topa tuttu Sefa Doğanay davalık olduğu hayranı ile mahkemede karşı karşıya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 18:00:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 3 uyuşturucu sanığına hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]