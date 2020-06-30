Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'in katil zanlısı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'in katil zanlısı, adliyeye sevk edildi

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cansız bedenini mezarlığa gömdüğü iddiasıyla sazlıkta yakalanan 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cansız bedenini mezarlığa gömdüğü iddiasıyla sazlıkta yakalanan 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçen 15 Haziran'da meydana gelen olayda Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. Harun Sezer, cinayetten 1 hafta sonra 21 Haziran'da durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alındı. Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.

ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın Libya politikasına eleştiri: Bir darbeciyi destekliyorlar
SAZLIKTA YAKALANDI

Anne Öner'in itirafı sonrası polis şüpheli 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Kayseri merkezden ilçeye gelen Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çalışmalara destek verdi. Ekipler, metruk ev, dağlık alanlardaki mağara ve kömürlük gibi birçok yeri didik didik aradı. Polis dün akşam saatlerine doğru Sezer'in Çiftçi Sokak'ta bulunan metruk evin arkasında bulunan sazlıkta saklandığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, saat 23.00 sıralarında özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonla Sezer'i yakalayarak gözaltına aldı. Sezer'in üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Sezer, Pınarbaşı adliyesine sevk edildi. Adliye çevresinde önlem alındığı görüldü.


Kayseri, Ekinci, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'in katil zanlısı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son Dakika

17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:38 Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 16:07 Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu 22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 22:17 Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde
17:45
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
17:22
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
17:19
Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü
17:14
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
17:13
Borsa İstanbul, salgın karamsarlığına rağmen 11 yılın en iyi performansına imza attı
17:11
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
17:04
Altının kilogramı 390 bin liraya geriledi
17:01
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
16:56
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 18:26:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'in katil zanlısı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]