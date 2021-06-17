Son dakika haber! 3 yaşındaki oğluna sigara ve hap içirdiği iddia edilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğuna sigara ve hap içirdiği iddia edilen kadın gözaltına alındı.
İngiltere'de yaşayan T.Ö. polisi arayarak, imam nikahlı eşi Ö.Ö'nün oğullarına sigara ve ilaç içirdiği ihbarında bulundu.
Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşadığı tespit edilen kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ö.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi. Çocuk ise devlet korumasına alındı.
Kaynak: AA
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