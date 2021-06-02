Kayseri'de 30 adrese eş zamanlı operasyon - Son Dakika

Kayseri'de 30 adrese eş zamanlı operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 30 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 30 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Edinilen bilgiye göre haklarında çeşitli suçlarından mahkemece yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince il merkezinde 26 hedef şahsın yakalanmasına yönelik30 adreste, 38 ekip ve 105 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde; 'Kilitlemek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Kullanım Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Bina İçerisinde Muhafa Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma', 'Cinsel Saldırı', 'Yaralama', 'Suç Eşyasının Satın Alınması ve Kabul Edilmesi' gibi çeşitli asayiş suçlarından aranan toplam 15 kişi yakalandı. Öte yandan Boztepe Mahallesinde hırsızlık suçundan aranan H.A.'nın ikametinin bahçesinde ekili vaziyette 45 kök Hint Keneviri ele geçirildi.


Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 30 adrese eş zamanlı operasyon - Son Dakika
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