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Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlandı - Son Dakika

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlandı

30.08.2021 13:30
Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlandı, System.String[]

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde nedeni ile çelenk koyma töreni ve şehitlik ziyareti yapıldı.

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde nedeni ile çelenk koyma töreni ve şehitlik ziyareti yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından Kayseri Valisi Şehmus Günaydın makamında protokol üyelerinin bayram tebriklerini kabul etti.

Türkiye'nin muasır medeniyetler düzeyinde olması için bütün vatandaşlara sorumluluklar düştüğünü söyleyen Vali Günaydın, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, bütün şehitlerimizi, vefat eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Hayatta olan gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Bugün büyük zaferimizin 99. yıl dönümü. Coşku, heyecan ve gururla kutluyoruz. Büyük zaferimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, emperyalist devletlere karşı kazanılan tarihimizin önemli dönüm noktalarından bir tanesi büyük zaferimiz. Bizler de ecdadımızın, şehitlerimizin bize bıraktığı mirası korumak ve ülkemizi daha ileriye taşımak için çok daha fazla çalışmak zorundayız, çok daha fazla üretmek zorundayız. Kutlu yürüyüşümüzde ve ülkemizin muasır medeniyetler düzeyine çıkmasında hepimizin ortak sorumluluğu vardır ve bu sorumluluğun gereği olarak da bizler her zamankinden daha fazla çalışmak, gayret göstermek zorundayız. Kayseri'de de kurumlarımızla birlikte bu hedefimize ulaşmak için, kutlu yürüyüşümüzü kesintisiz olarak devam ettirmek için her alanda çalışıyoruz ve gayret gösteriyoruz. Gençlerimizi bu ideal uğrunda yetiştiriyoruz. Kurumlarımızla birlikte projeler ortaya koyuyoruz. Destek veren tüm kurum ve kuruluşlara da bir kez daha teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Protokol üyeleri çelenk koyma töreninin ardından Kartal Şehitliği ve Polis Şehitliğini ziyaret ederek dua etti. - KAYSERİ

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlandı
Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlandı
Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlandı
Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlandı
Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlandı
Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlandı
Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos, Kayseri, Çelenk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlandı - Son Dakika


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