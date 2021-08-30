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Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu yapıldı

30.08.2021 22:24
Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu yapıldı, System.String[]

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü, Kayseri Valiliği'nin düzenlediği resepsiyon ile kutlandı.

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü, Kayseri Valiliği'nin düzenlediği resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyonda konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak çok çalışmak ve çok üretmekle olacak" dedi.

Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda (YİKOP) düzenlenen resepsiyonda, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın tebrikleri kabul etti. Resepsiyona Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdür Kamil Karabörk, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, protokol üyeleri, gaziler ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Resepsiyonda konuşan Vali Şehmus Günaydın, "Ağustos ayı aziz milletimiz için çok önemli. Çünkü ecdadımızın Ağustos ayında kazandığı nice zaferler bizleri kutlu yürüyüşümüzde güçlü kılan destansı zaferlerdir. Malazgirt zaferimiz, 30 Ağustos zaferimiz Ağustos ayında ecdadımızın büyük fedakarlıklar ile büyük kahramanlıklar ile kazandığı zaferlerin adıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlık, afiyet ve huzur dolu bir yaşam diliyorum. Bugün Kayserimizde güzel programlar icra ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Bizler ecdadımızdan aldığımız güçle, ilhamla kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu yürüyüş esnasında da bizim güçlü olmamız ve ilerde çocuklarımıza, torunlarımıza çok daha güçlü bir ülke bırakmak için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çünkü tarih boyunca önümüze çıkartılan ve çıkartılacak bütün zorluklar ve güçlükler karşısında bizim güçlü olmamız, kuvvetli olmamız ve birlik, beraberlik içerisinde olmamız bu zorlukları yenmemizde en büyük güç kaynağımız olmuştur. Bunu devam ettirmemiz lazım. Birbirimizi daha çok sevmemiz lazım, birbirimizi daha çok desteklememiz lazım, kucaklaşmamız lazım. Böyle olduğumuz sürece aziz milletimizin önünde hiçbir güçlük kalmayacaktır. Bunun yanında bizim çok daha fazla çalışmamız lazım, çok daha üretmemiz lazım, istihdam oluşturmamız lazım. Kayserimizde çok şükür ki bunları hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Birçok parametreye baktığımız zaman büyük mesafeler aldığımızı çok net bir şekilde görüyoruz. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Bizler bunun çok daha iyisini yapacak güce ve kapasiteye sahibiz. Bu gücümüzün ve kapasitemizin kullanılması ile çok daha iyi günlere ve noktalara hep birlikte geleceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere göstermiş olduğu muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak ancak ve ancak çok çalışmakla, çok üretmekle olacak. Bu bilinçte olmamız lazım. Bu anlayış içerisinde hayatımızın her alanını yeniden gözden geçirmemiz lazım. Eksiklerimiz varsa hep beraber bunları düzeltip yolumuza devam etmemiz lazım. Biz Kayseri'de bütün kurumlar arasındaki bu işbirliğini en üst seviyede oluşturmak için tüm kurumlarımızla çalışıyoruz Gayret gösteriyoruz. Bu nedenle toplumun bütün kesimlerine teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum" dedi.

Türkiye'nin 30 Ağustos Zaferi sonucunda bugünlere geldiğini söyleyen Memduh Büyükkılıç, "Zafer bayramının 99. Yılını kutluyoruz. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere arkadaşlarına minnet duyuyoruz. 19 Mayıs 1919'da başlayıp, 1922 yılının 30 Ağustosunda Zafer Bayramı olarak nitelendirilen bir meydan muharebesinin sonucunda bu ülke bugüne gelmiş, ardından Cumhuriyetimiz ilan edilmiş, ardından da gerçek manada bağımsızlığımızı sağlamak için de savunma sanayinde özellikle bu günlerde çalışmalar yapılmaya devam edilmiş, ediyor. Burada Kayseri açısında bir boyut var. Kayseri Lisemizin o dönemki son sınıf öğrencilerin Sakarya Meydan Muharebesine katılmasıyla hepsi şehit olmuş ve o sene hiç mezun verememiş. İşte biz böyle bir neslin torunları olmaktan ve böyle bir şehirde olmaktan gurur duyuyoruz. Ben Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum. Askerlerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah bizleri bir daha böyle bir şeyle karşı karşıya getirmesin" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, "Çocukluğumuzda kutladığımız milli bayramları hep hatırlarız. Büyük bir coşku ve heyecan içerisinde sabah içimiz içimize sığmadan kalkar bayram alanlarına giderdik. Hiç bir şey değişmedi. Yaşımız ne olursa olsun Türk Bayrağının göklerde dalgalandığını görebilmek ve hissedebilmek ve bunu yaşamak apayrı bir duygu. Ben şehitlerimize rahmet dilerken bütün vatandaşlarımızın da bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, "Ağustos ayı zaferler ayıdır. Bizim Anadolu coğrafyasına bundan bin yıl öncesinde Malazgirt Zaferi ile birlikte bu coğrafyayı vatanda edilişimizin denk geldiği zaman ayı Ağustos ayı ve bundan 99 yıl öncesinde de büyük bir zaferle yeniden bu topraklarda kalışımızı mühürlediğimiz tabiri caiz ise adını koyduğumuz bir zaferdir 30 Ağustos" dedi.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da, "Şu anda ülkemizde 30 Ağustos coşku ile kutlanıyor. Burada da bir coşku hakim Emniyet güçlerimizden, özellikle askerlerimizden, şehit yakınlarından, siyasilerden, bürokratlardan muhteşem bir katılım var. 30 Ağustos olalı 99 yıl olmuş. Dünya arenasındaki devletlere baktığınız zaman belki de birçoğunun ömrünün 3 katıdır. Cenabı Allah bu milletin birliğini bozmasın, daim eylesin. Bu güzel atmosferleri hep beraber nice 99 yıllarca kutlayalım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu yapıldı
Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu yapıldı
Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu yapıldı

30 Ağustos, AK Parti, Kayseri, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu yapıldı - Son Dakika


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