30 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı: 1 milyon TL değerinde çalıntı eşya ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

30 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı: 1 milyon TL değerinde çalıntı eşya ele geçirildi

08.07.2022 17:12

30 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı: 1 milyon TL değerinde çalıntı eşya ele geçirildi KAYSERİ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda;

30 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı: 1 milyon TL değerinde çalıntı eşya ele geçirildi

KAYSERİ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; hırsızlık eşyası olduğu değerlendirilen yaklaşık 1 milyon TL değerinde eşya ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre il genelinde çeşitli zamanlarda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan geniş çaplı çalışmalarda, hırsızlık eşyası olduğu değerlendirilen yaklaşık 1 milyon TL değerinde 174 parça eşya ele geçirildi. Yapılan detaylı incelemelerde ise; 26'sı polis, 4'ü jandarma sorumluluk bölgesi olduğu tespit edilen 14'ü evden hırsızlık, 4'ü işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 4'ü otodan hırsızlık ve 8'i açıktan hırsızlık olmak üzere toplam 30 hırsızlık olayının mağduru tespit edildi. 30 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, ele geçen malzemelerin sahiplerine teslim edilmesi için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Son iki aydaki 154 hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç olayı aydınlatıldı Son iki aydaki 154 hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç olayı aydınlatıldı Sınırdan geçirilen 2 milyon lira değerindeki 11 kilogram bonzai ele geçirildi Sınırdan geçirilen 2 milyon lira değerindeki 11 kilogram bonzai ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 30 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı: 1 milyon TL değerinde çalıntı eşya ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:17 Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 17:57:42. #1.11#
SON DAKİKA: 30 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı: 1 milyon TL değerinde çalıntı eşya ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement